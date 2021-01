Komiker Oliver Pocher holt seine für 2020 geplante Tour nach

holt seine für 2020 geplante Tour nach Diese macht in Unterfranken Station

Am 25. Oktober 2021 wird der Entertainer in der Posthalle in Würzburg "gefährlich ehrlich"

Auch der Komiker und Entertainer Oliver Pocher musste seine für 2020 geplante Tour verschieben. Umso mehr können sich die Fans über eine neu geplante Tour in 2021 freuen. Am 25. Oktober 2021 wird er nach Würzburg kommen, insofern es die Corona-Pandemie zulässt. Seine Show in der Posthalle ist mit dem Titel "Gefährlich ehrlich" versehen. Mit der Corona-Pandemie erreichte uns eine nie dagewesene Flut an obskuren Verschwörungstheorien, Falschmeldungen und Instagram-Kooperationen zur Stärkung der Abwehrkräfte mit BioTee.

"Gefährlich ehrlich" - der Social Media-Star kommt zurück auf die Bühne

Genau das nutzt Oliver Pocher, wie wir ihn kennen – ohne Rücksicht auf Verluste und Wehwehchen, zur Freude seiner Community. Dabei ist er vor allem eins: gefährlich ehrlich! In seinem neuen Programm stellt Pocher sein Allroundtalent unter Beweis. Egal ob er bei Pochers Bildschirmkontrolle genüsslich die Story-Highlights und IGTV-Videos der vergangenen Woche zerreißt oder ob mal wieder OIlis tänzerisches Talent gefragt ist – der Pocher macht’s.

Influencer aus nah und fern machen sich in den sozialen Medien breit, erobern die Herzen ihrer Follower und verschwinden genauso schnell wieder von der Social Media-Bildschirmfläche. Doch er ist und bleibt der Godfather of Social Media. So lieferte er sich vor allem bei Instagram ein Schlagabtausch mit dem Wendler. Ein Beispiel hierfür ist ein Instagram-Post von ihm, aus dem oberfränkischen Oberkotzau, vor circa einem Jahr.

Oliver Pocher, seines Zeichens Entertainer, Comedian, Podcaster, Tänzer und WendlerFan, ist mit seinem neuen Comedy-Programm gefährlich ehrlich zurück auf der Live-Bühne.

Im Vorjahr mussten fast alle kulturellen Veranstaltungen abgesagt werden, doch 2021 soll alles besser werden. Viele der bekanntesten Bühnenkünstler Deutschlands wie Sido oder auch die Spider Murphy Gang planen schon fleißig ihre Tourneen. Lesen Sie bei inFranken.de, welche Shows 2021 und 2022 in Franken zu sehen sind.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

