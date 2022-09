In einer Asylunterkunft in Würzburg in Unterfranken hat es am frühen Donnerstagmorgen (08. September 2022) gebrannt. Vier Menschen seien dabei leicht verletzt worden. Wie die Berufsfeuerwehr Würzburg mitteilt, wurden umgehend mit Trupps und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Unterdürrbach Löschmaßnahmen unter schwerem Atemschutz eingeleitet.

Parallel dazu wurde ein zweiter Löschangriff mit einer Drehleiter von der Außenseite eingeleitet. Nach kurzer Zeit hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Eine Ausbreitung der Flammen auf das Dach des Gebäudes konnte so verhindert werden.

60 Menschen von Brand betroffen: Einsatzkräfte können Schlimmeres verhindern

Insgesamt seien 60 Menschen von dem Brand in der Unterkunft betroffen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hätten bereits Flammen aus dem zweiten Obergeschoss geschlagen. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Die Brandursache war zunächst unklar. Jetzt ermittelt die Polizei.