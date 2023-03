Würzburg: Youtuber Drachenlord gerät in Schlägerei am Hauptbahnhof - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend (28. März 2023) geriet laut der Bundespolizei ein bekannter Youtuber am Würzburger Hauptbahnhof in eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Im Netz kursieren derweil Videoaufnahmen, die zeigen, dass es sich offenbar um den als Drachenlord bekannten Rainer Winkler handelt.

Gegen 20.05 Uhr erhielt eine Streife der Bundespolizei laut Bericht den Hinweis, dass es am Bahnsteig 8/9 zu einer lauten Auseinandersetzung käme. Vor Ort seien die Beamten auf einen 33-jährigen Deutschen getroffen, der "eine Rötung im Gesicht vorweisen konnte", wie es heißt.

Youtuber Drachenlord am Hauptbahnhof Würzburg attackiert? "Viele Feinde gemacht"

Der Mann gab an, zunächst von einer Personengruppe belästigt worden zu sein, da er sich "als Youtuber viele Feinde gemacht" habe. Eine der Personen schlug ihm dann ins Gesicht, so seine Schilderung gegenüber der Polizei. Der Tatverdächtige und die beteiligten Personen hätten trotz Absuche nicht mehr festgestellt werden können. Da der 33-Jährige ärztliche Hilfe nicht in Anspruch nehmen wollte, verließ er anschließend den Würzburger Hauptbahnhof mit einem Zug Richtung Nürnberg, so die Polizei.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg habe Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet und suche Zeugen, die zum Vorfall am 28.03.2023 gegen 20 Uhr am Bahnsteig 8/9 sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden unter Tel.: 0931/322590. "Da über diesen Vorfall bereits mehrere Filmsequenzen in den sozialen Medien kursieren, werden auch diese in die Ermittlungen mit einbezogen", so die Bundespolizei. Eine der Aufnahmen zeigt Winkler mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einem Rucksack am Gleis.

Zu sehen ist zunächst ein Gerangel zwischen dem 33-Jährigen und einer männlichen Person, gefilmt wird das Ganze offenbar von Freunden des Gegenspielers, mindestens zwei weitere Männer sind vor Ort. Es folgt ein Schlag in das Gesicht des Youtubers, dann lösen sich die beiden Kontrahenten, es folgt eine kurze Schimpftirade Winklers, den die Situation stark mitzunehmen scheint. Zum Schluss des Videos entfernt sich die Gruppe aus der Nähe des Youtubers. Der kontroverse Streamer wird seit Jahren von einer großen Gruppe an "Hatern" verfolgt, die ihn zum Teil sogar persönlich aufsucht. Den Franken zu einem seiner berüchtigten Wutanfälle zu bringen - ein makaberes Spiel, das im Netz als "Drachengame" bezeichnet wird. Zuletzt war es nach dem Verkauf seines Hauses in Emskirchen (Landkreis Fürth) allerdings ruhiger geworden.