Nachdem in den letzten Wochen mindestens 15 geparkte Fahrzeuge in der Ohmstraße und Umgebung in Würzburg mutwillig beschädigt wurden, gelang der Polizei am Wochenende die Festnahme des Serientäters auf frischer Tat.

Laut Polizeiinspektion Würzburg-Stadt beobachtete eine Zivilstreife einen 30-Jährigen am Samstagabend (29. April 2023), wie er in der Ohmstraße mit massiver Gewalt gegen einen geparkten Roller trat. Dieser fiel um und beschädigte dabei danebenstehende Fahrräder. Mit Unterstützung einer Streife des Zentralen Einsatzdienstes wurde der Täter festgenommen. Bei seiner Vernehmung gab der Täter die seit Februar begangene Serie von Sachbeschädigungen zu. Gegenüber den Polizisten räumte der Mann ein, zahlreiche Sachbeschädigungen seit Februar begangen zu haben - und gab als Grund für seine Wutausbrüche verschmähte Liebe an.

Von Liebeskummer geleitet - Mehrere Fahrzeuge in Würzburg beschädigt

Der 30-Jährige wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen ihn dauern an.

