Ein 45-Jähriger soll von zwei unbekannten Tätern zu Boden geschubst und getreten worden sein. Er habe zuvor versucht, sie an der Beschädigung von Wahlplakaten zu hindern, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken.

Der Mann geriet nach Angaben der Polizei gegen 22 Uhr am Willi-Brandt-Platz in einen Streit mit den Unbekannten. Eine Gruppe von Personen hatte versucht, ein Wahlplakat an einem Laternenmast zu beschädigen. Der 45-Jährige stellte sich zwischen die Gruppe und den Laternenmast. Daraufhin hatten zwei Männer ihn zunächst verbal angegriffen. Schließlich schubsten sie ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Der Mann zog sich dabei mehrere Schürfwunden und Prellungen zu.

45-Jähriger angegangen: Kripo Würzburg ermittelt wegen Körperverletzung

Die Personengruppe inklusive der dunkel gekleideten Täter floh in Richtung der Löwenbrücke. Obwohl die Polizei sofort Fahndungsmaßnahmen einleitete, konnten die Männer nicht gefunden werden.

Die Kriminalpolizei Würzburg sucht nach Zeugen für den Vorfall. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0931/4571732 melden.

