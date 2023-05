Würzburg vor 1 Stunde

Strafanzeige

Streit eskaliert: Mann (32) sticht auf 36-Jährigen ein und versucht zu flüchten

In Würzburg gerieten am Sonntagmorgen zwei Männer in Streit miteinander. Einer von ihnen zückte dabei schließlich ein Messer, stach damit auf seinen Kontrahenten ein - und verletzte diesen. Nun kommt auf den 32-Jährigen eine Strafanzeige zu.