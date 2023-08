Durch einen Brand in einem mehrgeschossigen Gebäude am Würzburger Heuchelhof, wurden am späten Sonntagabend (27. August 2023) sechs Personen verletzt und mussten zum Teil über Leitern der Feuerwehr gerettet werden.

Im Flur des ersten Obergeschosses ist es zu einem Brand an einem abgestellten Gegenstand gekommen, wodurch die angrenzenden Wohnungen und das Treppenhaus verraucht wurden. Umgehend wurde eine Menschenrettung über Steck- und Drehleiter sowie eine Brandbekämpfung durch den Löschzug 5 der Freiwilligen Feuerwehr Würzburg und die Berufsfeuerwehr eingeleitet.

Brand im Flur ausgebrochen - Menschen müssen mit Leitern gerettet werden

Die Personen wurden dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben. Nach den Löscharbeiten wurde der betroffene Bereich mit einem Lüfter entraucht und das restliche Gebäude kontrolliert.

Die Brandursachenermittlung hat die Polizei aufgenommen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Goppelt (NEWS5)