Eine Wodkaflasche hat in Würzburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Stadtbezirk Zellerau geführt.

Wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mitteilte, kauften zwei Einheimische am Montag (12. Juni 2023) in einem Lebensmittelmarkt an der Frankfurter Straße eine Flasche der Spirituose, welche einer der beiden aus Unachtsamkeit fallenließ.

Wodkaflasche fallengelassen - Täter schlagen auf Filialleiter ein

Aus diesem Grund sprach der Filialleiter die beiden Männer an, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung kam. Die beiden Würzburger schlugen auf den Filialleiter ein, sodass dieser Verletzungen an der Nase erlitt. Um sich vor den Schlägen zu wehren, griff er nach einem Besen und schlug mit diesem zurück. Zusätzlich wies er die Männer an, bis zum Eintreffen der Polizei in der Filiale zu verbleiben. Allerdings kamen die Täter dieser Aufforderung nicht nach und verließen den Laden.

Als ein 63-Jähriger die beiden Männer darauf ansprach, griffen die Würzburger auch ihn körperlich an. Danach stiegen sie in die Straßenbahn und fuhren mit dieser davon.

Trotz einer Verletzung am Daumen ließ der 63-Jährige nicht locker und verfolgte die Straßenbahn auf seinem Roller bis zur Haltestelle an der Wörthstraße. Dort traf die Streife der Polizeiinspektion auf die beiden Würzburger.

63-Jähriger verfolgt Täter auf Roller

Wie sich anschließend herausstellte, führte einer der beiden Täter auch eine geringe Menge Haschisch und Amphetamin mit sich. Die beiden Männer müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Vorschaubild: © coke42 / Pixabay/Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Collage: inFranken.de