Wie die Würzburger Polizei mitteilt, ist es am Samstagmittag (17. Juni 2023) zu zwei unterschiedlichen Fällen von sexueller Gewalt durch Exhibitionisten in der Innenstadt gekommen.

Gegen 11 Uhr wurde die Polizei zum Bahnhofsvorplatz beordert, wo ein Mann sein Geschlechtsteil entblößt und "unsittliche Handlungen an sich selbst" vorgenommen hatte, heißt es im Bericht.

Würzburg: Exhibitionist geht auf 19-Jährige los

Hierbei konzentrierte sich der 32-Jährige auf eine zufällig anwesende 19-Jährige. Im weiteren Verlauf ging der Wohnsitzlose noch aggressiv auf die junge Frau los. Durch das Eingreifen von umstehenden Passanten kam die Würzburgerin aber nicht zu Schaden. Der aggressive Exhibitionist konnte durch Einsatzkräfte der Würzburger Polizei

sowie der Bundespolizei vorläufig festgenommen werden.

Auch gegenüber den Beamten reagierte dieser aggressiv und unflätig. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Tatverdächtige auf richterliche Weisung für

einen geeigneten Zeitraum in Gewahrsam genommen.

In der Folge wird sich der Mann wegen mehreren Straftaten verantworten müssen.

Nackt vor Passanten onaniert

Am Samstagmittag wurde durch Passanten ein komplett entblößter Mann in der Ringparkanlage im Bereich der Bismarckstraße mitgeteilt, welcher offen sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm.

Der aus dem Landkreis stammende Mann wurde von Polizeibeamten angetroffen und sein Handeln beendet. Den 42-Jährige erwartet ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen.