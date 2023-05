In Würzburg wurde am Wochenende eine Frau sexuell belästigt. Die 22-Jährige war am Sonntag (14. Mai 2023) im Stadtteil Frauenland gegen 23 Uhr im Bereich der Fußgängerbrücke in der Gneisenaustraße auf dem Weg nach Hause, als sie von einer unbekannten männlichen Person eingeholt und abgepasst wurde, teile die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mit.

Der Unbekannte hinderte die Frau am Weitergehen und versuchte sie in ein Gebüsch zu ziehen. Da sich die Frau jedoch mit Schreien zur Wehr setzte, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in Richtung Beethovenstraße.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 1,70 Meter groß

40 Jahre

kräftige Statur mit runder Gesichtsform

kurz rasierte/lichte Haare

dunkele Augenfarbe

3-Tage-Bart

Bekleidung: dunkle Jacke und dunkelblaue Jeans

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Dienststelle unter der Telefonnummer 0931 457-2230 in Verbindung zu setzen.

