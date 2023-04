Frau stirbt bei Brand in Würzburg: Am Dienstagabend (28. März 2023) war es aus zunächst ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand in der Würzburger Innenstadt gekommen. Eine Frau verlor bei dem Brand ihr Leben. Nun ist die Identität des Opfers geklärt, wie die Polizei Unterfranken am Mittwoch (5. April 2023) mitteilt.

An besagten Dienstagabend waren gegen 19.30 Uhr, gleich mehrere Mitteilungen über den Brand in dem Wohnhaus im Haugerring eingegangen. Sowohl bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst und auch in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken meldeten sich Anwohner und Passanten, die das Feuer bemerkt hatten. In der Folge begaben sich ein Großaufgebot der Würzburger Feuerwehr und eine Vielzahl von Streifen der Würzburger Polizei vor Ort.

Update vom 5.4.2023, 20.25 Uhr: Nachtrag zum Würzburger Wohnungsbrand - Identität des Opfers geklärt

Während die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle bringen konnte, waren die Streifen der Polizei unter anderem für umfangreiche Absperrmaßnahmen am zu dieser Uhrzeit stark frequentierten Haugerring zuständig. In der Folge konnten die Einsatzkräfte in der betroffenen Wohnung eine weibliche Person leblos auffinden. Für die Frau kam jedoch tragischerweise jede Hilfe zu spät.

Die Identität der Verstorbenen ist inzwischen geklärt, berichtet die Polizei Unterfranken am Mittwoch, 5. April. Es handelte sich um eine 53-jährige Bewohnerin. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass die Verstorbene das Feuer in suizidaler Absicht selbst gelegt hat. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen derzeit nicht vor.



Die Schadenshöhe beziffern die Brandermittler auf circa 70.000 Euro. Das gesamte Stockwerk, in dem der Brand ausbrach, bleibt vorerst unbewohnbar.

Die ursprüngliche Berichterstattung: Wohnungsbrand in Würzburg - Feuerwehr findet leblose Bewohnerin

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagabend (28. März 2023) in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war vor Ort im Einsatz. Für eine Bewohnerin kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.

Gegen 19.30 Uhr gingen gleich mehrere Mitteilungen über den Brand in dem Wohnhaus im Haugerring ein. Sowohl bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst und auch in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken meldeten sich Anwohner und Passanten, die das Feuer bemerkt hatten. Daraufhin rückte ein Großaufgebot der Würzburger Feuerwehr und mehrere Streifen der Würzburger Polizei aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im 1. Obergeschoss und drohten, auf die darüberliegende Etage überzugreifen, wie die Integrierte Leitstelle der Stadt Würzburg meldet. Es handle sich bei dem Gebäude um eine Sozialeinrichtung.

Eine weitere Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung aus dem Haus gerettet. Drei weitere Personen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Da das Gebäude nicht mehr bewohnbar war, musste für 28 Bewohner eine alternative Unterkunft organisiert werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch am Abend von den Brandfahndern der Kriminalpolizei Würzburg übernommen und werden auch am Mittwoch fortgesetzt. Neben der Schadenshöhe versuchen diese insbesondere die genaue Brandursache und die Identität der Verstorbenen zu klären.

