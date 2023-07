Mit einem getunten Auto und viel zu schnell hat ein Senior ein Zivilfahrzeug der Polizei überholt. Die Beamten erwarteten offenbar eine andere Klientel und "staunten nicht schlecht, als ein 72-Jähriger auf dem Fahrersitz saß", hieß es in der Pressemitteilung der Polizei.

Auf der B8 von Würzburg kommend in Richtung Kitzingen überholte das getunte Auto am Dienstagmittag (26. Juli 2023) gegen 13.30 das Zivilfahrzeug der Polizisten auf Höhe des Müllheizkraftwerks. Dabei war der Wagen allerdings deutlich zu schnell, weshalb die Beamten in ihrem Auto integrierte Geschwindigkeitsmessung aktivieren. Der Raser reduzierte seine Geschwindigkeit nur kurz vor einer Stelle, an der häufiger die Geschwindigkeit überwacht wird, um danach wieder stark zu beschleunigen.

Veränderungen an Auspuffanlage und Luftfilterghäuse - Polizei hält 72-jährigen Tuner in Rottendorf an

Nachdem der Tacho des Videomessfahrzeugs eine Geschwindigkeit vom 199 km/h angezeigt hatte, hielten die Polizisten das getunte Auto bei Rottendorf an und stellten zu ihrer Verwunderung fest, dass ein 72-Jähriger auf dem Fahrersitz saß. Insgesamt war der Mann 73 km/h zu schnell gefahren. Bei der Kontrolle stellen die Beamten außerdem Veränderungen an der Auspuffanlage und dem Luftfilterghäuse fest. Dadurch war auch die Betriebserlaubnis für das Auto erloschen.

Den Senior erwartet deshalb nun ein Bußgeld in vierstelliger Höhe und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

