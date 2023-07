Randersacker vor 17 Minuten

Durch mehrere Gärten gebrettert

Am Steuer eingeschlafen: Fahranfänger (18) hinterlässt Spur der Verwüstung

Am Wochenende übermannte einen 18-jährigen Fahranfänger in Randersacker der Schlaf. Er richtete mit seinem Auto dabei erheblichen Schaden an.