Leinach: Elektro-Auto geht beim Laden in Flammen auf - erste Vermutung bestätigt sich nicht

In Leinach im Landkreis Würzburg kam es am Montagnachmittag (28. August 2023) in der Straße Am Mühlberg zu einem Fahrzeugbrand. Dies teilt die Polizeiinspektion Würzburg-Land in einem Pressebericht mit. Demnach sei ein Elektroauto in der Garage eines Anwesens in Flammen aufgegangen, die Beamten sprechen von einem Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

"Am Montagnachmittag geriet ein E-Auto, das zum Laden in einer Garage geparkt war, in Brand. Durch den Brand wurden neben dem E-Auto weitere Gegenstände, die in der Garage gelagert waren und die Garage selbst beschädigt beziehungsweise zerstört", so die Polizeiinspektion.

Landkreis Würzburg: E-Auto fängt beim Laden Feuer - Umstand verhindert glücklicherweise Schlimmeres

Am E-Auto sei ein Totalschaden entstanden. "Brandursache war ein technischer Defekt am Fahrzeug. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden insgesamt ca. 35.000 Euro", heißt es weiter. Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben.

Martin Seelmann, Kommandant der Feuerwehr Oberleinach, schildert auf Anfrage von inFranken.de: "Die Alarmierung erfolgte gegen 15.58 Uhr. Da ein Feuer in einer Garage gemeldet wurde, bestand zunächst die Befürchtung, das Feuer könnte auf ein anliegendes Haus übergreifen". Am Einsatzort angekommen habe man allerdings festgestellt, dass durch den weiten Abstand zwischen Anwesen und Garage eine geringere Gefahr für eine Ausweitung des Brandes bestand als zunächst vermutet.

Den Einsatz habe man nach ungefähr zwei Stunden wieder beenden können. An dem Einsatz beteiligt waren laut Seelmann die Feuerwehren Oberleinach, Unterleinach, Zell am Main sowie die Feuerwehr Erlabrunn. Kürzlich sorgte ein Gefahrstoffaustritt für einen Großeinsatz im Klinikum Würzburg. Mehr Nachrichten aus Würzburg und Umgebung findest du auf unserer Lokalseite.