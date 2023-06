Rottendorf vor 1 Stunde

Strafanzeige auch für den Beifahrer

Autofahrer (20) fährt betrunken in Hecke: Polizei findet Verdächtiges in Sporttasche

Zwei 20-Jährige waren am Sonntagmorgen zusammen in einem Auto in Rottendorf unterwegs. Die Fahrt endete allerdings in einer Hecke - und gleich beide müssen sich strafrechtlich verantworten.