Ein alkoholisierter Mann hat in der Freitagnacht (7. April) lautstark gegen eine Wohnungstür geschlagen und getreten - und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich in einem Würzburger Mehrfamilienhaus am Josefplatz.

Gegen 2.35 Uhr wurde die Polizei über das Geschehen informiert. Die Beamten trafen den "sichtlich alkoholisierten" Mann noch im Treppenhaus des Hauses an. Dabei stellte sich heraus, dass es zu einer Verwechslung kam: Der Mann wollte einen Freund besuchen - befand sich aber im falschen Stockwerk und schlug dementsprechend auch gegen die falsche Tür, berichtet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

Verwechslung: Alkoholisierter Mann tritt gegen falsche Tür

Bei dem Vorfall beschädigte der Mann den Türrahmen und den Wandputz. Daher erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 200 Euro.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)