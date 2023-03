Am Sonntagnachmittag (26. März 2023) legten bisher unbekannte Personen im Bereich des Bahnhofs Geroldshausen eine massive Metallabdeckung eines Weichenantriebs auf die Gleise. Gegen 17.20 Uhr überfuhr ein von Würzburg nach Lauda verkehrender Regionalexpress das Metallteil.

Laut der Polizei kam es dabei glücklicherweise zu keinem Personen- oder Sachschaden. Der Zug konnte nach kurzer technischer Überprüfung seine Fahrt in Richtung Lauda fortsetzen. Der Fahrdienstleiter beobachtete in Tatortnähe eine vierköpfige Jugendgruppe, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Die polizeiliche Absuche verlief jedoch ergebnislos.

Metallteil auf Gleise gelegt - Polizei sucht nach Zeugen

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat nun Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, die zum Vorfall am 26. März 2023 gegen 17.20 Uhr am Bahnhof Geroldshausen sachdienliche Hinweise über Personen oder verdächtige Wahrnehmungen geben können. Hinweise können unter der Rufnummer 0931/322590 abgegeben werden.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang zudem ausdrücklich vor dem lebensgefährlichen Aufenthalt in den Gleisen. Das Betreten von Bahnanlagen ist für Unbefugte verboten!