Würzburg/Lichtenfels/Dörfles-Esbach vor 53 Minuten

Gefährliches Unterfangen

Betrunkene auf Bahngleisen: Mehrere Fälle von Notbremsungen bei Zügen

In gleich mehreren Fällen haben Personen am Wochenende Bahngleise überquert und auf diese Weise Notbremsungen ausgelöst. In einem Fall waren die Fußgänger dabei sogar stark alkoholisiert.