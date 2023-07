Update vom 04.07.2023, 13.57 Uhr: Identität von schwer verletztem Mann geklärt

Sieben Tage nachdem ein Verletzer auf dem Gehweg am Mainufer auf Höhe Erlabrunn gefunden wurde, ist die Identität des Mannes jetzt geklärt.

Wie das Präsidium Unterfranken mitteilte, meldete ein Passant am frühen Dienstagmorgen (27. Juni 2023) gegen 5.45 Uhr ein Verletzter auf dem Gehweg am Mainufer auf der Höhe Erlabrunn. Als eine Polizeistreife und der Rettungsdienst auf den Mann trafen, war dieser, möglicherweise durch einen Sturz, schwer verletzt und wurde deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert.

Da die Personalien des Mannes nicht bekannt waren, hat sich die Polizeiinspektion Würzburg-Land auch an die Bevölkerung gewandt. Da jetzt die Identität des Verletzten geklärt ist, konnte die Polizei die Angehörigen verständigen.

Originalmeldung vom 30.06.2023, 16.14 Uhr: Schwer verletzter Mann aufgefunden - Identität gibt der Polizei Rätsel auf

Ein verletzter Mann hält die Polizeiinspektion Würzburg-Land auf Trab.

Wie das Präsidium Unterfranken mitteilte, meldete ein Passant am frühen Dienstagmorgen (27. Juni 2023) gegen 5.45 Uhr einen Verletzten auf dem Gehweg am Mainufer auf der Höhe Erlabrunn. Als eine Polizeistreife und der Rettungsdienst auf den Mann trafen, war dieser, möglicherweise durch einen Sturz, schwer verletzt und wurde deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert.

Vorschaubild: © Armin Weigel/dpa/TechLine/pixabay,com/Symbolbild/Collage: inFranken.de