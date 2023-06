Zu einem Motorradunfall mit einem schwer verletzten Biker ist es am Montagabend (19. Juni 2023) auf der B19 bei Reichenberg gekommen.

Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad von Giebelstadt in Richtung Würzburg. Unterwegs geriet er kurz vor dem Kreuzungsbereich auf der Höhe Lindflur beziehungsweise Rottenbauer nach Spurenlage nach rechts in den Grünstreifen, berichtet die Polizeiinspektion Würzburg-Land.

Motorrad gerät auf Grünstreifen und überfährt Verkehrsinseln - Fahrer verletzt sich schwer

Sein Motorrad geriet daraufhin ins Schlingern, der Fahrer verlor die Kontrolle und überfuhr zwei Verkehrsinseln. Dadurch schleuderte das Kraftrad kurz in die Luft und kam letztlich im Bereich einer Bushaltestelle zum Liegen.

Der 25-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, er musste ins Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Zusätzlich entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro an zwei Leitpfosten und zwei Verkehrsschildern.

Die Polizei bittet um Zeugenaussagen: Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 entgegen.

Vorschaubild: © unsplash.com/ Harley-Davidson (Symbolbild)