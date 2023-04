Albertshausen: Gestohlenes Haustier von 7-Jähriger plötzlich wieder da - Mutter äußert Verdacht

Albertshausen/Kirchheim: Die sieben Jahre alte Angelina ist am Boden zerstört. Unbekannte haben dem Mädchen aus dem Landkreis Würzburg ihr innig geliebtes Haustier gestohlen. "Meine Tochter ist total traurig“, erklärt Mutter Stefanie Schneider am Mittwoch (26. April 2023). Der Verlust ihres Hasen "Sternchen" setzt dem Kind demnach schwer zu.

Doch damit nicht genug: Auch ein zweites Tier wurde offensichtlich entwendet. Wie inFranken.de nun am Donnerstag (27. April 2023) erfahren hat, gibt es zumindest in einem der beiden Fälle eine überraschende Wendung.

Update vom 26.04.2023: Hase Louis plötzlich wieder da: Geliebtes Sternchen bleibt verschwunden - 7-Jährige "noch immer traurig"

Einen Tag, nachdem inFranken.de über den doppelten Hasen-Diebstahl in Albertshausen berichtet hat, ist eines der beiden vermissten Tiere wieder da. "Heute Morgen saß unser Louis auf einmal in seinem Gehege bei uns im Schrebergarten", berichtet Stefanie Schneider. Wie der braune Hase dort hingebracht wurde, ist unklar. "Eine Gemeindevertreterin hat mich angerufen und gesagt, dass in unserem Garten ein Hase sitzt." Sie selbst sei daraufhin umgehend in den Schrebergarten gefahren, um sich selbst ein Bild zu machen, sagt die Mutter der siebenjährigen Angelina am Donnerstagvormittag (27. April 2023) im erneuten Gespräch mit inFranken.de. "Louis war tatsächlich in seinem Außengehege."

Das vorübergehende Verschwinden des erst wenige Wochen alten Tiers bleibt dennoch mysteriös. "Das ist schon alles etwas seltsam", hält Schneider fest. Ihr Verdacht: Der mutmaßliche Dieb habe den Hasen infolge der Berichterstattung kurzerhand zurückgebracht. "Womöglich hat jemand kalte Füße bekommen", nimmt Schneider an. Beide Hasen seien in zwei Ställen sowie einem Freigehege im Schrebergarten der Familie in Albertshausen (Markt Reichenberg) untergebracht. "Wir sind alle zwei, drei Tage da. Sie kriegen regelmäßig frisches Futter. Den Tieren geht es gut", versichert sie.

Keine Lust zu spielen: Mädchen trauert um ihren gestohlenen Hasen

Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage soll Hase Louis vorerst in der Wohnung der Schneiders im wenige Kilometer entfernten Kirchheim leben. "Ich bin froh, dass wir wenigstens einen wieder haben", sagt Schneider. Das von ihrer Tochter innig geliebte Sternchen, das seit rund einem Jahr bei der Familie ist, bleibt gleichwohl verschollen. "Wir haben noch mal alles abgesucht." Jedoch ohne Erfolg. "Angelina ist zwar überglücklich, dass ihre Mutter alles Mögliche tut. Aber sie ist trotzdem noch immer traurig", schildert die 39-Jährige den Gemütszustand ihres Kindes. In die Schule sei das Mädchen am Donnerstag "mit schlechter Laune" gegangen. Auf einen bereits vereinbarten Besuch von einer Spielkameradin am Nachmittag habe Angelina keine Lust - zu sehr schmerzt demnach noch immer der erlittene Verlust.

Die Schneiders hoffen derweil nach wie vor, dass es auch im Fall von Sternchen doch noch ein Happy End gibt. Wer Hinweise zum Verschwinden des Hasen geben kann, wird von der Familie gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land (Telefon 0931/4570) melden. Etwaige Zeugen, die mit Stefanie Schneider persönlich sprechen wollen, können sich per E-Mail (unterfranken@infranken.de) weiterhin an inFranken.de wenden - unsere Redaktion stellt dann wie gehabt den Kontakt zur Familie her.

Erstmeldung vom 25.04.2023: "Meine Tochter ist fix und fertig": Angelina (7) wird geliebtes Haustier gestohlen - Mutter setzt Belohnung aus

Im unterfränkischen Albertshausen (Landkreis Würzburg) ist es zu einem unbegreiflichen Vorfall gekommen. Unbekannte haben das Haustier eines Kindes gestohlen. "Das macht mich einfach traurig, wie man so was machen kann", betont Stefanie Schneider. Wie die Mutter der siebenjährigen Angelina am Mittwochnachmittag (26. April 2023) im Gespräch mit inFranken.de schildert, wurde der Hase ihrer Tochter von Unbekannten aus dem Schrebergarten der Familie gestohlen. "Sternchen war jetzt ein Jahr bei uns". Der Diebstahl des Tiers muss sich laut Schneiders Angaben im Zeitraum zwischen Samstag (22. April 2023) und Mittwoch (26. April 2023) zugetragen haben.

"Am Samstag waren wir noch im Schrebergarten", berichtet die Kirchheimerin. An diesem Tag sei das Tier zum letzten Mal gesehen worden. "Meine Tochter ist fix und fertig", schildert Schneider den gegenwärtigen Gemütszustand ihrer Angelina. Besonders dreist: Inzwischen wurde offenbar auch der zweite Hase der Familie, der erst vor wenigen Tagen im Schrebergarten ein neues Zuhause gefunden hatte, entwendet.

"Angelina hat im Auto gesessen und geweint" - weiteres Tier ebenfalls verschwunden

"Unser Louis ist seit wenigen Stunden auch weg. Er ist erst ungefähr sechs Wochen alt und total zutraulich." Bei einem erneuten Besuch in der Gartenanlage habe auch vom zweiten Häschen jede Spur gefehlt. Zugleich sei auf dem Grundstück jedoch eine Art Schlinge gefunden worden. Ob die Tiere damit tatsächlich eingefangen worden sind, ist gleichwohl unklar.

Der Siebenjährigen setzt der Verlust laut Schilderung der Mutter derweil schwer zu. "Angelina hat heute im Auto gesessen und geweint. Jetzt liegt sie im Bett und ist völlig geknickt." Das Verschwinden der beiden Hasen sei bereits der Polizei gemeldet worden, erklärt Schneider. Die Familie hofft zugleich mithilfe der Bevölkerung wieder an ihre Haustiere zu gelangen. "Ich setze eine Belohnung von 100 Euro für denjenigen aus, der uns Sternchen und Louis zurückbringt", sagt Schneider.

Wer Hinweise zu den beiden Hasen-Diebstählen in der Kleingartenanlage in Albertshausen geben könne, solle sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land (Telefon 0931/4570) melden. Etwaige Zeugen, die mit Stefanie Schneider direkt sprechen wollen, können sich per E-Mail (unterfranken@infranken.de) an inFranken.de wenden - unsere Redaktion stellt dann den Kontakt zur Familie her.

In Bad Kissingen haben sich Tierschützer nach einer Häufung entsprechender Fälle indessen mit einem eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit gewandt.