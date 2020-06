Würzburg 12.06.2020

Bienenstock

Bienenschwarm sorgt für Feuerwehreinsatz in fränkischer Innenstadt

Mehrere tausend Bienen Bienen lösten einen Feuerwehreinsatz in der Würzburger Innenstadt aus. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause hatte sich das Insektenvolk an einem Fahrrad niedergelassen - doch das stand mitten in der Stadt vor einem Kaufhaus.