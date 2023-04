Würzburg: Musikfestival "Hafensommer 2023" findet am 21. Juli statt

17 Tage Musikfestival gibt es dieses Jahr in Würzburg. Der"Hafensommer 2023" ist ein Highlight der vielen diesjährigen fränkischen Festivals. Er startet am 21. Juli 2023 und läuft bis zum 6. August 2023. Viele international bekannte Künstler werden in diesem Zeitraum im Alten Hafen auftreten. Die Stadt Würzburg möchte in diesem Jahr auf dem Festival "ein positives Zeichen zur Klimaneutralität setzen", wie die Verantwortliche der Öffentlichkeitsarbeit des Fachbereichs Kultur, Sophia Kippes, gegenüber inFranken.de erklärt. So werden in diesem Jahr nur vegetarische Speisen angeboten.

"Wollen klimaneutral werden": Nur vegetarische Speisen auf dem "Hafensommer 2023" in Würzburg

"Wir haben uns als Stadt einfach das Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden", so Kippes. Im Zuge dessen wurden intern Richtlinien aufgesetzt, um dieses Ziel zu erreichen. "Hierfür sind Themen wie Lebensmittel und Regionalität ganz wichtig." Daher stamme die Motivation zum vegetarischen Angebot.

"Mit diesem Schritt möchten wir als Stadt ein Zeichen setzen. Wir möchten damit aber niemanden bevormunden", erklärt sie. "Der Hafensommer ist ein Musikfestival. Es geht vor allem um musikalische Erlebnisse. Es ist kein Volksfest oder kulinarisches Festival, Musik steht im Vordergrund", so Kippes weiter. "Wir sehen kein Problem damit, diesen Schritt zu gehen. Für uns ist klar, dass bei uns Musik gespielt wird und als Musikfestival muss man es auch betrachten, nicht wie bei anderen Festivitäten".

Seit 2007 findet das Musikfestival im Alten Hafen in Würzburg statt. "Während der Corona-Zeit haben wir ein Kulturpicknick als Ersatz geschaffen", erklärt sie weiter. Letztes Jahr ist das Festival an die alte Stätte zurückgekehrt. Besonders das Ambiente des Festivals zahlt sich laut Kippes für die Besucher aus.

"Zeichnen uns durch Vielfalt aus": Programm für Musikfestival steht

"Das Areal hat einen unvergleichlichen Industriecharme. Die Freitreppe, die als Sitzbereich für die Konzertbesucher*innen dient und die schwimmende Bühne machen das Ambiente sehr attraktiv." Aber nicht nur Gebäude seien was für das Auge. "Im Hintergrund der Bühne sind die Weinberge und der Würzburger Stein zu sehen, das ist eine unvergleichliche Atmosphäre", erklärt sie weiter.

Das Festival hat schon mehrere international bekannte Künstler nach Würzburg gelockt, wie die Veranstalter berichten. "Mit Weltmusik über Jazz, Soul, Rock und Pop oder Reggae bieten wir ein ganz breites Spektrum an musikalischen Angeboten für jeden Geschmack und jedes Alter an", berichtet Kippes. "Wir zeichnen uns durch unsere Vielfalt aus", erklärt sie weiter. Neben Musik werden auch Kabarettstücke angeboten. "Es ist für jeden etwas dabei". Künstler*innen wie Suzanne Vega, Faber oder Alli Neumann mit Support von Lena und Linus sind in diesem Jahr vertreten.

Auch Inklusion spiele eine Rolle. Kippes zufolge sei das Festival barrierefrei und Gebärdendolmetscher würden eingesetzt. "Das ist für uns ganz wichtig". Für die Konzerte sei das Areal schon eine Stunde vorher geöffnet, "um laue Sommerabende genießen zu können". Das gesamte Programm findet sich online auf der Website der Veranstalter.

Viele Attraktionen auf dem Würzburger Hafensommer: "Familiensonntag" und "Junger Hafen" locken mit besonderen Angeboten

Die Veranstalter werben dafür auch mit verschiedenen Aktionstagen. "Am 30. Juli 2023 bieten wir den Familiensonntag an, bei dem auch Kinder schon ab Kindergarten- und Grundschulalter willkommen sind". Durch den Erwerb eines Tickets können Familien das anliegende Heizkraftwerk zum Tag der offenen Tür oder das Museum im Kulturspeicher kostenlos besuchen.

Eine weitere Attraktion ist der "Junge Hafen", bei dem vor allem Musik für junge Besucher gespielt wird. "Klar ist zu diesem Event jeder willkommen, von der Musik her ist es vor allem etwas für junge Menschen", erklärt Kippes. Letztes Jahr sei nur nach weniger Zeit kein Platz mehr gewesen. Musikalisch unterstützt wird der "Junge Hafen" unter anderem von den Künstlern "Ebow" und "Fuffifufzich". Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei.

Zur Eröffnung des Festivals wird in diesem Jahr wieder traditionell das Philharmonieorchester Würzburg mit einem ausgewählten Künstler auftreten. "Die Classic Night der Sparda Bank wird auch in diesem Jahr wieder das Festival eröffnen. Hierzu werden die Tickets verlost werden." Insgesamt waren 10.000 Besucher im letzten Jahr vor Ort. Tickets und Eintrittspreise gibt es online. Laut Sophia Kippes gibt es Tickets auch im Falkenhaus auf dem Würzburger Marktplatz.