In Altertheim im Landkreis Würzburg kam es am Mittwoch, dem 26. Oktober 2022, zu einem Unfall, bei dem ein 33-jähriger Hundebesitzer schwer verletzt wurde.

Der Mann für abends mit seinem Rad in der Grombühlstraße in Richtung Ortsmitte. Gleichzeitig führte er seinen Hund mit an der Leine. Als der Hund plötzlich vor das Fahrrad lief, stürzte der 33-Jährige. Der Hundebesitzer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und schließend in eine Würzburger Klinik gebracht werden. Der Hund blieb unverletzt. Bei dem Unfall wurde das Fahrrad nur leicht beschädigt.