In Würzburg geriet am Montag (17. April 2023) auf der A3 ein Auto in Brand.

Gegen 12.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Brandstelle auf die Autobahn kurz vor der Abfahrt Kist gerufen, teilte die Berufsfeuerwehr Würzburg in einer Pressemitteilung mit. Beim Eintreffen stand das auf dem Seitenstreifen abgestellte Auto bereits im Vollbrand.

A3 bei Würzburg: Auto brennt lichterloh - Feuerwehr mit schwierigem Einsatz

Zum Löschen des Feuers mussten die Einsatzkräfte schweren Atemschutz tragen, wie es in der Mitteilung heißt. Die Insassen des Fahrzeugs blieben bei dem Brand unverletzt. Sie konnten das Auto bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Die Einsatzstelle wurde von Feuerwehr und der Autobahnmeisterei gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Warum es zu dem Brand kam, ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.