Ein Autofahrer hatte ihn offenbar nicht bemerkt: Als ein 87-Jähriger aus Weißenburg mit seinem Wagen von der Markt Berolzheimer Straße in Wettelsheim aus nach links in die Staatsstraße 2230 einbog, übersah er einen vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Fahrer. Dieser war von Treuchtlingen kommend in Richtung Markt Berolzheim unterwegs.

Laut Polizeiinspektion Treuchtlingen kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Wagen. Durch den Aufprall zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. Für seine Beifahrerin und den 47-Jährigen ging es schlimmer aus: Sie wurden schwer verletzt.

Bei Unfall in Wettelsheim: hoher Sachschaden entstanden

Später wurden die Beteiligten ins Klinikum Altmühlfranken nach Gunzenhausen und ins Krankenhaus nach Roth gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

