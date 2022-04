Am Donnerstagnachmittag (14. April 2022) hat sich im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ein schwerer Unfall ereignet, in dessen Folge ein Biker schwer verletzt worden ist.

Wie die Polizei berichtet, war ein 64 Jahre alter Autofahrer auf der Staatsstraße von der B2 kommend in Richtung Treuchtlingen. Beim Linksabbiegen übersah der Mann an der Kuppe einen entgegenkommenden 26-jährigen Motorradfahrer.

Biker schwer verletzt

Die beiden Fahrer stießen frontal zusammen. In der Folge wurde der Biker rund 50 Meter weiter über das Auto durch die Luft geschleudert, ehe er in einem Straßengraben zum Liegen kam. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro am Auto des Unfallverursachers. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr von der Feuerwehr Treuchtlingen umgeleitet.