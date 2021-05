In Weißenburg im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen machen derzeit sogenannte To-Go-Verkaufsstellen Probleme. Wie die Polizeiinspektion Weißenburg am Montag (10. Mai 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, kamen vor allem am späten Samstagnachmittag (08. Mai 2021) größere Gruppen im Bereich Maxanlage, Plerrer, Am Schrecker und in der Judengasse zusammen.

Mehrere Ansagen der Polizei wurden zum Teil nicht befolgt. Nachdem die Beamten auf örtliches Alkoholverbot, dem Verbot von Ansammlungen auf öffentlichen Plätzen und dem Verzehr im Bereich von To-Go-Verkaufsstellen hingewiesen hatte, dauerte es nicht lange und die Menschen versammelten sich erneut.

Reger Ausflugsverkehr in Weißenburg: Polizei muss mehrere Streifen einsetzen

Ein Ende setzte dem Treiben eine Körperverletzung mit zum Teil betrunkenen Beteiligten gegen 22.00 Uhr am Samstag.

Am Sonntag (09. Mai 2021) herrschte weiterhin reger Ausflugsverkehr in Weißenburg. Durch den Einsatz mehrerer Polizeistreifen an den Brennpunkten normalisierte sich der Zustand, heißt es abschließend seitens der Polizei.