Zwei schwere Unfälle im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen: Am Mittwoch (16. Februar 2022) kam im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen zu zwei schweren Verkehrsunfällen.

Bei einem Unfall musste ein Rettungshubschrauber anrücken.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Kurz vor 15.00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und einem Gesamtsachschaden von über 40.000 Euro, wie die Polizei Weißenburg mitteilt.

Eine 60-jährige Landkreisbewohnerin fuhr mit ihrem Auto die Ortsverbindungsstraße von Indernbuch Richtung Rohrbach. An der Kreuzung mit der Ortsverbindungsstraße Kaltenbuch-Oberhochstatt übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 57-Jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sie so schwer verletzt wurde, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Ingolstadt geflogen werden musste.

Der Weißenburger erlitt nur leichte Prellungen, die im Krankenhaus Gunzenhausen ambulant behandelt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Weißenburg: 60-Jährige fährt gegen Getränkelaster

Vermutlich aufgrund einer Unterzuckerung kam eine 60-Jährige in der Schulhausstraße in Weißenburg mit ihrem Pkw nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß sie derart heftig mit einem entgegenkommenden Getränkelaster zusammen, dass der hinzugerufene Notarzt zunächst von lebensgefährlichen Verletzungen ausging, was weitere genauere Untersuchungen glücklicherweise nicht bestätigten.

Zur Ermittlung der Unfallursache durch einen Sachverständigen wurde ihr Auto sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von knapp 10.000 Euro, wie die Polizei Weißenburg mitteilt.