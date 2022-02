Ein Mann ist bei einem Polizeieinsatz in Gunzenhausen erschossen worden. Dies bestätigt das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitagmorgen (25. Februar 2022) inFranken.de.

Der 47-Jährige habe in der Nacht zu Freitag (25. Februar 2022) Polizisten und Feuerwehrleute in Gunzenhausen mit einem Messer angegriffen. Pfefferspray habe ihn nicht aufgehalten - die Beamten schossen daraufhin auf den Mann und verletzten ihn schwer. Er starb in der Nacht im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Gunzenhausen: Polizei erschießt 47-Jährigen - mehrere dutzend Einsatzkräfte vor Ort

Gegen Mitternacht war der Polizei ein Randalierer in einem Wohnhaus in der Lindenstraße in Gunzenhausen gemeldet worden. Er soll mit "Gegenständen um sich geworfen haben", wie die Polizei mitteilt. Nach ersten Erkenntnissen habe der 47-jährige Hausbesitzer selbst vor seinem eigenen Haus randaliert.

Als die Streife vor Ort ankam, habe das Gebäude bereits gequalmt. Mehrere dutzend Einsatzkräfte waren vor Ort und versuchten das Feuer im Reiheneckhaus zu löschen. Auch angrenzende Wohngebäude wurden evakuiert. Der 47-Jährige habe dann zunächst dann die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten mit einem Messer angegriffen und später auch die Polizisten. Die Einsatzkräfte blieben bis auf einen Schock unverletzt. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Einsatzkräfte. Neben der Polizei waren auch die umliegenden Feuerwehren und das THW vor Ort.

Warum der Mann Polizei und Feuerwehr mit einem Messer angriff, war den Angaben zufolge zunächst unklar. Es bestehe der Verdacht auf einen psychischen Ausnahmezustand, so die Polizei. Das bayerische Landeskriminalamt übernimmt die weiteren Ermittlungen.