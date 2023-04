Am Sonntag ist eine massive Gewitterfront über Franken hinweggezogen. Im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen wurden drei Personen durch einen Blitzeinschlag verletzt.

Bei einem Blitzeinschlag in ein Hausdach in Muhr am See (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) sind ein 13-Jähriger und zwei Erwachsene leicht verletzt worden. Die Feuerwehr konnte den ausgebrochenen Brand im Dachboden zwar löschen, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Der Jugendliche sowie eine 46 Jahre alte Frau mussten jedoch mit einem Hochspannungstrauma ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 45 Jahre alter Mann erlitt ein Knalltrauma und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Vorschaubild: © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild