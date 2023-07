Wie die Polizei Mittelfranken berichtet, ist es am Montagvormittag (10. Juli 2023) auf der B13 im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge gekommen.

Laut Polizeiangaben zog sich eine 60 Jahre alte Rollerfahrerin so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Kreis Weißenburg-Gunzenhauses: Rollerfahrerin (60) an Unfallstelle verstorben

Gegen 10.15 Uhr wollte die Frau mit ihrem Motorroller kurz nach Schlungenhof nach links in Richtung Muhr am See auf die B13 auffahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, dessen 22-jähriger Fahrer ebenfalls in Richtung Muhr am See unterwegs war und den Zusammenstoß trotz einer Vollbremsung nicht mehr vermeiden konnte.

Die beim Unfall erlittenen Verletzungen stellten sich als so schwer heraus, dass die Rollerfahrerin noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Autos blieb bei dem Unfall körperlich unverletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Gunzenhausen nahmen den Unfall auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Beamten bei der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs unterstützt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 3 beidseitig gesperrt, der Verkehr wurde um die Unfallstelle herumgeleitet.

Vorschaubild: © vbaleha/Adobe Stock (Symbolbild)