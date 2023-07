Bei einem Arbeitsunfall in Gunzenhausen ist ein 79-Jähriger tödlich verletzt worden.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken ging am Samstagmorgen (15. Juli 2023) gegen 7.45 Uhr bei der integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Meldung über einen schweren Unfall im Gemeindeteil Mooskorb ein. Der 79-Jährige befand sich bei Bauarbeiten im Schwenkbereich eines Kleinbaggers und wurde bei den Arbeiten mit der Baggerschaufel am Kopf getroffen. Dabei zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.

