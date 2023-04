Der Blitzeinschlag in ein Wohnhaus in Muhr am See (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) sorgte während des Unwetters am Sonntagabend (23.04.2023) für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Drei Personen erlitten Verletzungen, an dem betroffenen Haus entstand hoher Sachschaden.

Der Blitzeinschlag in das Mehrparteienhaus in der Ansbacher Straße war der Feuerwehr gegen 20:30 Uhr gemeldet worden. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften bekämpften umliegende Feuerwehren in der Folge den im Dachgeschoss des Gebäudes entstandenen Brand und konnten hierdurch ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile erfolgreich verhindern.

Die im Haus anwesenden Personen hatten sich nach dem Blitzeinschlag selbstständig ins Freie retten können. Insgesamt erlitten drei Personen entsprechende Verletzungen. Eine 46-jährige Frau und ein 13-jähriger Junge hatten ein Hochspannungstrauma davongetragen und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Infolge eines Knalltraumas behandelte der Rettungsdienst außerdem einen 45-jährigen Mann.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es letztlich, den Brand im Dachgeschoss unter Kontrolle zu bringen und abzulöschen. Aufgrund der entstandenen Beschädigungen ist das Gebäude derzeit allerdings nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird nach einer ersten Einschätzung auf mindestens 100.000 Euro beziffert.

