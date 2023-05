Absberg vor 1 Stunde

Ungebetener Gast

Fremder Mann steht plötzlich im Flur – und hat speziellen Wunsch

Eine Frau in Absberg hatte am Dienstag ungewöhnlichen Besuch. Ein fremder Mann stand plötzlich in ihrem Flur. Doch er schien dafür einen guten Grund gehabt zu haben.