Bereits am Mittwoch (5. Oktober 2022) ereignete sich auf der B2 ein kritischer Vorfall. Jetzt, am Sonntag (9. Oktober 2022) berichtet die zuständige Polizeiinspektion aus Treuchtlingen über den Vorfall und sucht den Fahrer eines Fahrzeuges.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr auf der Bundesstraße 2 zwischen Itzing und der Abfahrt Büttelbronn. Dabei kam es zu mehreren Nötigungssituationen. Eine 30-jährige Frau aus dem südlichen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen war mit ihrem grauen Audi in Richtung Norden unterwegs, als ihr ein blauer Opel immer wieder bis auf wenige Meter von hinten auffuhr.

B2 im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen: Mann nötigt Frau und bremst sie bis zum Stillstand aus - weißer Lieferwagen gesucht

Kurz vor Büttelbronn wurde die Geschädigte von dem, laut Polizei, 50- bis 60-jährigen Fahrer des Opels überholt und schließlich in der Abfahrt nach Büttelbronn bis zum Stillstand ausgebremst. Direkt dahinter soll sich ein weißer Lieferwagen befunden haben, dessen Fahrzeugführer als Zeuge in Betracht kommen würde. Auch andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Donauwörth (Telefonnummer 0906/706670) oder Treuchtlingen (Telefonnummer 09142/96440) zu melden.

Vorschaubild: © freestocks-photos/Pixabay