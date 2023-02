Weißenburg vor 42 Minuten

Verkehrsunfall

B13: Auto rutscht in den Graben und bleibt auf Seite liegen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag bei Weißenburg gekommen: Ein 56-jähriger verursachte einen Totalschaden an seinem Auto. Schuld an dem Unfall: das Heck seines Wagens.