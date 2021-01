Am Sonntagabend (17. Januar 2021) ist zu einer Auseinandersetzung von rund 30 Menschen in einem Ankerzentrum in Landkreis Schweinfurt gekommen. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung berichtet, sind die Beamten gegen 21.00 Uhr nach Geldersheim gerufen worden.

Zwischen den algerischen und nigerianischen Bewohnern des Ankerzentrums kam es aus bislang ungeklärter Ursache erst zu verbalen Streitigkeiten, die später in Handgreiflichkeiten gipfelten. Teilweise bewaffneten sich die Bewohner mit verschiedenen Schlagwerkzeugen, mit denen sie unter anderem auch auf die Einsatzkräfte losgingen.

Streit eskaliert: Über 50 Streifen im Einsatz

Unter der Führung der Polizeiinspektion Schweinfurt wurde ein Großaufgebot an Polizisten aus Unterfranken und Oberfranken zur Unterkunft geschickt. Über 50 Streifen waren im Einsatz. Erst als die Beamten gegen Mitternacht zwei Wortführer festnehmen konnten, beruhigte sich die Lage. Die beiden Festgenommenen verbrachten die Nacht in Sicherheitsgewahrsam. Nun ermittelt die Polizei, was die Ursache der Eskalation war.