Mädchen (10) in Unterfranken von Auto erfasst und verletzt: Am Freitagmittag, dem 20. Mai 2022, kam es gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Oskar-von-Miller Straße in Schweinfurt. Ein 10-jähriges kleines Mädchen wurde von einem Auto angefahren, teilte die Polizei in einer Meldung mit.

Nach Angaben der Polizei lief das Mädchen, ohne dabei auf den Verkehr zu achten, zwischen zwei geparkten Fahrzeugen über die Straße. Kurz darauf wurde die 10-Jährige von einem Pkw mit der linken Front erfasst.

Schweinfurt: Autofahrerin übersieht 10-jähriges Mädchen

Das Kind zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Es wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Vorschaubild: © zmijak/Adobe Stock (Symbolbild)