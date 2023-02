Sulzheim vor 49 Minuten

Verkehrsunfall

Stau vor Baustelle: Autofahrer (89) fährt nahezu ungebremst auf anderes Auto auf - neun Menschen verletzt

Bei einem Unfall am Samstagabend in Sulzheim sind neun Menschen verletzt worden. Neben der Polizei waren insgesamt 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Unfallstelle.