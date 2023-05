Gerolzhofen : Norma-Logistikzentrum eröffnet - " unverzichtbar für sichere Lebensmittelversorgung "

Am Freitag (12. Mai 2023) eröffnete in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) das neue Norma-Logistikzentrum. Wie das Bayerische Innenministerium mitteilt, kam anlässlich der Eröffnung sogar Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nach Gerolzhofen, um zusammen mit Norma-Niederlassungsleiter Franz Fritzenschaft an einer Diskussionsrunde teilzunehmen.

Neues Norma-Logistikzentrum in Gerolzhofen: Innenminister freut sich über "zukunftsweisendes" Projekt

"Durch das Logistikzentrum werden rund 200 neue Arbeitsplätze geschaffen, die zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Bayern und zur Förderung des Wohlstands in der Region beitragen", erklärte Herrmann in diesem Zuge. Eine gute Logistik sei dem bayerischen Innenminister zufolge nämlich "unverzichtbar für eine zuverlässige und sichere Lebensmittelversorgung".

Wie das Bayerische Innenministerium mitteilt, habe er sich außerdem begeistert darüber gezeigt, dass beim Bau des neuen Logistikzentrums keine fossilen Brennstoffe benötigt wurden und der Strom zum größten Teil selbst produziert werde. "Es freut mich sehr, dass Norma, trotz vieler Herausforderungen in ihrer Branche, so vorbildlich agiert", wird Herrmann in der entsprechenden Pressemitteilung zitiert.

"Die rund 34.000 Quadratmeter große Lagerhalle und das knapp 2000 Quadratmeter große Verwaltungsgebäude wurden nach höchsten Umweltstandards mit nachhaltigem Regenwasser-Management und einer rund 10000 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage gebaut", erklärt das Innenministerium weiter. "Zukunftsweisend - gerade vor dem Hintergrund der aktuell angespannten Energie-Situation", so Herrmann.

"Auf qualifizierte Zuwanderung angewiesen": Herrmann lobt bayerisches "Erfolgsmodell"

Der Innenminister habe in der Diskussionsrunde zudem deutlich gemacht, wie wichtig "qualifizierte Zuwanderung" sei. "Wir sind in Deutschland und insbesondere in Bayern auf qualifizierte Zuwanderung angewiesen", erklärte Herrmann demnach . Man müsse "den Fachkräften im internationalen Wettbewerb ein attraktives Umfeld bieten".

Wie der Innenminister außerdem erklärte, habe Bayern dafür mit der Zentralen Stelle für die Einwanderung von Fachkräften bei der Regierung von Mittelfranken ein "eigenes Erfolgsmodell". "Hier finden sich serviceorientierte und kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, denn wir arbeiten mit Nachdruck und Kompetenz daran, dass die bayerischen Betriebe, Unternehmen und ganz Bayern weiterhin auf Erfolgskurs bleiben", betonte der Innenminister im Rahmen seines Besuchs bei der Eröffnung des Norma-Logistikzentrums in Gerolzhofen.