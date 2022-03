In einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Schweinfurt ist am Freitagnachmittag (11. März 2022) ist aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat nun die Ermittlungen zum Brand aufgenommen.

Gegen 14.50 Uhr verständigten die Anwohner die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst und teilten einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße in Gerolzhofen mit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Gerolzhofen und Dingolshausen rückten daraufhin an und konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet.

Brand in Gerolzhofen: Kripo untersucht Ursache

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge ist der Brand auf dem Balkon einer Wohnung im vierten Obergeschoss ausgebrochen.

Neben der genauen Ursache versuchen die Brandfahnder auch die exakte Schadenshöhe zu klären. Diese soll nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus der Region: "Callcenter-Betrug" in Franken nimmt deutlich zu - Polizei warnt vor immer dreisteren Lügengeschichten

Vorschaubild: © 272447/pixabay.com (Symbolfoto)