Diese 5 griechischen Restaurants in Schweinfurt solltest du kennen

Traditionelle griechische Rezepte neu interpretiert

Rezepte neu interpretiert Authentische Küche in einer angenehmen Atmosphäre

in einer angenehmen Atmosphäre Fünf gute griechische Restaurants in Schweinfurt

Wir stellen dir einige der besten griechischen Restaurants in Schweinfurt vor, die du unbedingt mal ausprobieren solltest. Bei unseren Empfehlungen haben wir uns an den Google-Bewertungen orientiert.

1# Gaststätte Reiterschänke

Die Gaststätte Reiterschänke bietet ein leckeres und authentisches griechisches Erlebnis. In einer traditionellen Umgebung befinden sich circa 70 Sitzplätze, von denen einige zum Blick auf eine Reithalle ermöglichen.

Mit einem verkehrsberuhigten Standort am Stadtrand bietet das Restaurant ein naturnahes Ambiente für seine Gäste. Darüber hinaus können Besucher die Parkmöglichkeiten direkt vor der Tür nutzen und entspannt ankommen. Im Sommer bietet die Reiterschänke ihren Gästen auch einen Biergarten an, wo weitere Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Die umfangreiche Speisekarte enthält sowohl typisch griechische Gerichte als auch Snacks wie Pizza oder Burger. Darüber hinaus gibt es täglich besondere Aktionen wie "All You Can Eat" oder "Happy Hour".

Gaststätte Reiterschänke

Willi-Kaidel-Str. 8, 97424 Schweinfurt

Telefon: 09721 802575

www.reiterschaenke-schweinfurt.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 14.30 Uhr und von 16 bis 21.30 Uhr. Montag ist Ruhetag. 30 Minuten vor dem Ende schließt die Küche.

2# Griechisches Restaurant Irodion

Im griechischen Restaurant Irodion kannst du die authentische und köstliche griechische Küche sowie das angesagte Ambiente genießen. Die Speisekarte bietet eine Reihe von Gerichten, die aus hochwertigen, frischen Zutaten zubereitet werden.

Die liebevoll hergerichteten Speisen sind nicht nur optisch ein Genuss, sondern ebenso lecker. Neben den traditionellen griechischen Gerichten stehen auch innovative Kreationen auf der Karte. Der Küchenchef kommt direkt aus Thessaloniki und bringt seine jahrelange Erfahrung in die Küche ein.

Im Inneren findest du moderne Wandbilder des Künstlers Uwe Zange, der am Bau der Theaterbühne im Odeon des Herodes in Athen mitwirkte. Im Restaurant Irodion erwartet dich also nicht nur exquisite griechische Kost, sondern auch Kunst.

Griechisches Restaurant Irodion

Sennfelder Bahnhof 1, 97424 Schweinfurt

Telefon: 09721 5334417

www.irodion-sw.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 17 bis 23 Uhr, Samstag von 11.30 bis 14.30 und von 17 bis 23 Uhr und an Sonn- sowie Feiertagen von 11.30 bis 23 Uhr.

3# Restaraunt bei Dimi

Das Restaurant bei Dimi ist ein Ort, an dem du Spezialitäten der griechischen Kochkunst genießen und gleichzeitig vom Alltagsstress abschalten kannst. Das Team besteht aus qualifizierten Köchen, die dazu beitragen, dass alle Gäste einen unvergesslichen Abend erleben.

Es wird ausschließlich mit frischen Zutaten gearbeitet, die man täglich auf dem Markt einkauft. Die Speisekarte umfasst traditionelle Gerichte der griechischen Küche und modernere Variationen dieser beliebten Klassiker.

Ein Highlight ist die hauseigene Kegelbahn, auf der bis zu 30 Personen spielen können. Nach einer Runde Kegeln lädt das gemütliche Ambiente zum Verweilen und Genießen ein. Ob in netter Gesellschaft oder allein - hier kannst du dich zurücklehnen und den Tag Revue passieren lassen.

Restaurant bei Dimi

Kleiflürleinweg 1, 97424 Schweinfurt

Telefon: 09721 43502

www.bei-dimi.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 17 bis 23 Uhr, Samstag von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 23 Uhr und Sonntag sowie an Feiertagen von 11.30 bis 23 Uhr. Montag ist Ruhetag.

4# Gaststätte Hockeyclub

Die Gaststätte des Hockeyclubs Schweinfurt ist eines der beliebtesten Restaurants in der Stadt. Mit seiner einzigartigen Lage am Wildpark bietet es eine herrliche Umgebung, in der man sich entspannen und den Alltag hinter sich lassen kann.

Fani Stamouli, die Besitzerin und Wirtin des Restaurants, bereitet leckere Gerichte aus Griechenland und Deutschland zu. Die Speisekarte ist vielseitig und bietet für jeden etwas Leckeres. Eine besonders beliebte Spezialität ist das selbstgemachte Gyros vom Grill. Der Hockeyclub Schweinfurt garantiert eine charmante Atmosphäre mitten in der Natur, bestes Essen und freundliche Bedienung

Jeden Tag gibt es Kaffee mit verschiedenen Kuchen wie Apfelstreusel oder Käsekuchen, aber auch weitere Kuchen können vorbestellt werden. Das griechische Restaurant bietet genug Platz für Feiern aller Art bis hin zu großen Veranstaltungen im Sommer mit Terrasse.

Gaststätte Hockeyclub

Albin-Kitzinger-Straße 6, 97422 Schweinfurt

Telefon: 09721 38018

www.gaststaette-hockeyclub.de

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 23 Uhr und an Sonn- sowie Feiertagen von 9 bis 0 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Die Küche öffnet immer von 12 bis 20.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist die Küche von 11 bis 14.30 und von 16.30 bis 20.30 Uhr geöffnet.

5# Akropolis zur Krone

Das stilvolle Ambiente erinnert an die herrliche griechische Landschaft und lässt dich in deinen Gedanken nach Griechenland reisen. Freue dich auf eine reiche Auswahl an köstlichen Gerichten angereichert mit marktfrischem Obst, Gemüse und Fisch aus der Region.

Der Küchenchef versteht es, typisch griechische Speisen mit modernem Flair zu kombinieren und so für jeden Geschmack etwas zu bieten. Alle Gerichte bereitet er aus frischen Zutaten nach traditionellen Rezepten zu. Das Team serviert dir beim Essen auch griechische Weine oder einen frischen Ouzo.

Beliebt ist vor allem die angenehme Atmosphäre und Gemütlichkeit des Restaurants, das neben warmen Farben und landestypischem Interieur auch einen herrlich sonnigen Biergarten bereithält.