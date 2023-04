Die 5 besten Bars & Kneipen in Schweinfurt

In Schweinfurt gibt es eine Vielzahl an Bars und Kneipen, die für jeden Geschmack etwas bieten. Ob man einen gemütlichen Abend mit Freunden oder Kollegen verbringen möchte, oder ob man einfach nur ein gutes Bier und eine Mahlzeit genießen will, Schweinfurt hat für jeden das richtige Angebot. Bei der Reihenfolge haben wir uns an den Google Bewertungen orientiert.

1# Excess Schweinfurt – Bar & Lounge

Die Location Excess Schweinfurt – Bar & Lounge ist die perfekte Wahl für alle, die einen abwechslungsreichen Abend mit Freunden oder Kollegen verbringen möchten. Die Bar bietet ein unterhaltsames Ambiente mit einer Reihe von Fun-Aktivitäten wie Darts, Billard, Kicker und sogar einem Boxautomaten.

Es gibt auch einen Spieletisch, an dem man gemeinsam spielen und lachen kann. Diese Bar bietet den perfekten Mix aus Unterhaltung und Entspannung. Du kannst dich mit einem Drink in der Hand zurücklehnen und ein Spiel spielen, oder einfach nur mit Freunden plaudern und lachen.

Excess Schweinfurt – Bar & Lounge

Niederwerrnerstraße 68, Schweinfurt

https://www.facebook.com/excess.sw/

Öffnungszeiten: Mo-Di geschlossen, Mi von 20 bis 0 Uhr, Do von 20 bis 1 Uhr, Fr-Sa von 20 bis 5 Uhr, So von 20 bis 1 Uhr

2# Die Kneipe - authentisch und gemütlich

Die Kneipe in Schweinfurt ist ein Ort für alle, die eine authentische Kneipenerfahrung in Kombination mit deftiger deutscher Küche suchen. Die Einrichtung ist gemütlich und einladend, das Personal ist freundlich und die Stimmung ist immer entspannt. Hier kannst du dich einfach zurücklehnen und den Alltag hinter dir lassen, während du ein kühles Bier oder eine köstliche Mahlzeit genießt.

Die deutsche Küche ist bekannt für ihre bodenständigen Gerichte, die aus frischen Zutaten zubereitet werden. In der Kneipe kannst du genau das erwarten: traditionelle Gerichte wie Schnitzel und Bratwurst. Die Mahlzeiten sind großzügig portioniert.

Die Kneipe

Schelmsrasen 14/1/2, 97421 Schweinfurt

Telefon: 09721 16405

3# Eulennest - für einen gemütlichen Abend

Das Eulennest ist eine charmante kleine Kneipe in Schweinfurt, die sich durch ihre persönliche Atmosphäre auszeichnet. Hier kannst du dich entspannen und die Zeit genießen, während du von freundlichen Bedienungen umsorgt wirst. Die Kneipe ist der perfekte Ort, um einen gemütlichen Abend mit Freunden zu verbringen oder um neue Leute kennenzulernen.

Die Kneipe bietet eine warme und einladende Atmosphäre, die dazu einlädt, einen Abend voller Geselligkeit und Freude zu verbringen. Mit ihrer Vielzahl von Getränken, bietet das Eulennest alles, was du für einen schönen Abend benötigst.

Eulennest

Sattlerstraße 23, 97421 Schweinfurt

Öffnungszeiten: Mo geschlossen, Di-So von 13 bis 22 Uhr

4# Dart-Kneipe Double In - warme Küche bis in den Abend

Die Dart-Kneipe Double In ist ein angenehmer Ort, an dem du nicht nur eine gute Zeit beim Dartspielen haben kannst, sondern auch eine köstliche Mahlzeit bekommst. Die Kneipe ist spezialisiert auf Dartspiele und bietet eine große Auswahl an Spielmöglichkeiten für alle Niveaus. Ob du ein erfahrener Dartspieler bzw. eine erfahrene Dartspielerin bist oder noch ganz am Anfang stehst, hier findest du garantiert eine Herausforderung und kannst deine Fähigkeiten verbessern.

Neben dem Dartspielen bietet die Kneipe auch eine hervorragende Küche. Die warme Küche ist bis 22:00 Uhr geöffnet und bietet eine große Auswahl an Gerichten, die frisch zubereitet werden. Hier kannst du leckere Mahlzeiten genießen, während du dich mit Freunden oder Kollegen entspannst und eine gute Zeit hast.

Dart-Kneipe Double In

Georg-Schäfer-Straße 17, 97421 Schweinfurt

keine Telefonnummer

https://www.facebook.com/profile.php?id=100049104325588

Öffnungszeiten: So-Di geschlossen, Mi-Do von 11 bis 0 Uhr, Fr von 11 bis 1 Uhr, Sa von 17 bis 1 Uhr

5# Trinkstüble - Flaschenbiere als Markenzeichen

Das Trinkstüble ist eine Kneipe im alten Stil, die es in unserer modernen Welt immer seltener zu finden gibt. Es handelt sich hierbei um eine echte Eckkneipe, die ihren Gästen ein authentisches und gemütliches Ambiente bietet. Hier wirst du von einer freundlichen Bedienung empfangen und sofort in die Runde aufgenommen.

Eines der Markenzeichen des Trinkstübles ist das Flaschenbier, das hier ausgeschenkt wird. Obwohl es sich hierbei um Flaschenbier handelt, ist es stets gut gekühlt und ein echter Genuss. Die Kneipe bietet darüber hinaus eine warme Küche an, die bis spät abends serviert wird.