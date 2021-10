In der unterfränkischen Fensterherstellungs-Firma "Finstral" mit dem Standort Gochsheim geriet am Montagvormittag (04.10.2021) der Späne-Behälter in Brand. Die darin befindlichen PVC- und Aluminiumspäne verursachten eine extrem starke Rauchentwicklung.

Aufgrund des massiven Rauchs mussten alle Mitarbeiter, die sich in den Firmenräumlichkeiten in Gochsheim befanden, durch die örtliche Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Mithilfe der vorgeschriebenen Löschvorrichtung sowie dem schnellen Handeln der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Brand bei "Finstral": Gebäude evakuiert

Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Als Brandursache wird zum aktuellen Zeitpunkt ein technischer Defekt genannt.

