Am Donnerstagmorgen (12. August 2021) gegen 09.00 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann in Gochsheim mit seinem Mercedes aus der Garage, stieß dabei gegen die Hausmauer eines gegenüberliegenden Anwesens und beschädigte diese. Ohne sich groß darum zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Wenige Minuten später wurde die Polizei zu einem Unfall alarmiert, an dem der 61-Jährige ebenfalls beteiligt war.

Er wollte nach rechts abbiegen und stieß mit einem wartenden Verkehrsteilnehmer zusammen. Dieser stellte im Gespräch mit dem 61-Jährigen fest, dass dieser nach Alkohol roch. Als dies wiederum der 61-Jährige bemerkte, flüchtet er. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Mann schlussendlich von der Polizei aufgegriffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,5 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der 61-Jährige muss nun mit mehreren Ermittlungsverfahren rechnen.