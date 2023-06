Zu zwei schweren Fahrradunfällen kam es nach Angaben der Polizei Gerolzhofen am Donnerstag (8. Juni 2023) im Kreis Schweinfurt.

Eine Familie war am Feiertag gegen 13.45 Uhr in Handthal mit E-Mountainbikes unterwegs. Auf der Abfahrt von der Burgruine Stollburg in Richtung Handthal stürzte eine 40-jährige Frau und zog sich dabei Verletzungen im Gesicht zu, sodass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Würzburg gebracht werden musste. Der Schaden an dem E-Bike beträgt rund 200 Euro.

Fahrradtouren mit Stürzen und Verletzungen

Zu einem weiteren Sturz kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad von der Sulzheimer Straße in Grettstadt in Richtung Sulzheim als er auf den Gehweg wechseln wollte. Beim Auffahren auf die 15 cm hohe Gehwegkante stürzte der Mann von seinem Fahrrad. Er trug keinen Helm und zog sich dabei Kopfverletzungen zu.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr und ordneten eine Blutentnahme an. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Schweinfurt gebracht.