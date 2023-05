Ein 16-jähriger Jugendlicher hat sich am Dienstagabend (23. Mai 2023) am Jägersbrunnen in Schweinfurt aufgehalten. Dort übersah der 16-Jährige gegen 19.45 Uhr eine Glasscheibe, die zwischen einem Stützbalken und einem Schaufenster angebracht war.

Da er aber laut Polizeiinspektion Schweinfurt in diesem Moment dabei war zu rennen, hatte er bereits viel Wucht aufgebracht. Deshalb kam es dazu, dass er durch die Scheibe zu lief, welche hierbei zerbarst.

Zu viel Schwung - Jugendlicher in Schweinfurt rennt in Glasscheibe

Glücklicherweise verletzte sich der Jugendliche hierbei nicht. Der Schaden belief sich jedoch auf mehrere tausende Euro.

Vorschaubild: © Piro4D/pixabay (Symbolbild)