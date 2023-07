Seit Donnerstagmorgen wird eine 14-Jährige aus einer Jugendeinrichtung vermisst. Es bestehen Anhaltspunkte darauf, dass sich die Jugendliche in Schweinfurt oder im Raum Goslar in Niedersachsen aufhalten könnte. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.



Die 14-jährige Lucy Plaga verließ am Donnerstagmorgen die Einrichtung und ist seitdem nicht mehr dorthin zurückgekehrt. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefahr, auf eine hilflose Lage oder die Notwendigkeit von Medikamenten. Die Schweinfurter Polizei hofft nun auf Hinweise. Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 158 cm groß

Circa 56 kg schwer

Dunkelblonde, schulterlange Haare

Trägt eine Brille

Zur Bekleidung liegen keine Hinweise vor

Die Schweinfurter Polizei nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort unter der Rufnummer 09721/202-0 entgegen.

