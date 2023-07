Die Polizei Gerolzhofen berichtet am Mittwoch (19. Juli 2023) von einer denkwürdigen Geschwindigkeitsmessung am Sonntagnachmittag (16. Juli) bei Kolitzheim (Kreis Schweinfurt). Demnach führten Streifenbeamte die Messung am Nachmittag auf der Staatsstraße 2271 zwischen Kolitzheim und Unterspiesheim durch.

Dort hatten sich laut Polizei in der Vergangenheit vermehrt Verkehrsunfälle ereignet. Direkt an der Staatsstraße führt zudem ein Fuß- und Radweg entlang, der von Familien und Ausflüglern gerne genutzt wird.

Kolitzheim: Porsche-Fahrer "will Auto testen" - und wird mit 200 km/h geblitzt

Auf der Staatsstraße sind 100 Kilometer pro Stunde erlaubt. Ein Porsche wurde von Kolitzheim kommend in Richtung Unterspiesheim allerdings mit 200 km/h gemessen. Die Messung erfolgte mit dem Laser-Handmessgerät auf Dreibein-Stativ.

Damit konfrontiert, gab der 48-jährige Mann aus dem Landkreis Schweinfurt den Verstoß voll und ganz zu. Er zeigte sich durchwegs einsichtig und kooperativ.

"Der Fahrer wollte nach seinen Angaben nur einmal testen, wie schnell sein Porsche von 0 auf 100 km/h beschleunigt", heißt es im Bericht. Warum er danach unbedingt auch noch die 200-km/h-Marke übertreffen musste, bleibt wohl sein Geheimnis.

Laut Polizei Gerolzhofen beläuft sich die Regel-Sanktion für einen solchen Fall auf 700 Euro, 2 Punkte und drei Monate Fahrverbot. Voraussichtlich werde jedoch Vorsatz angenommen, was eine Verdoppelung der Geldstrafe auf 1400 Euro zur Folge habe.

Vorschaubild: © Maksim Toome/Colourbox.de/Symbolbild